Интересные факты о сексе в картинках

В современное время везде и всюду говорят и пишут о сексе, причем постоянно. В связи с этим логично было бы предположить, что факты о сексе не станут для большинства людей сюрпризом, но это только так кажется, ведь тема секса очень широка и почти не имеет границ.
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