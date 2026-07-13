Макрон: Украина закупит 16 французских истребителей Rafale

Украина приобретет у Франции 16 истребителей Rafale с сопутствующим вооружением. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал на пресс-конференции "коалиции желающих" в Париже, трансляция с его заявлением опубликована на официальном YouTube-канале Елисейского дворца.