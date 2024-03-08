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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Участник Спартакиады о завале лыжниц: «Девочки вслепую ехали со спуска, начали плужить, тормозить, зацепились за снежную кашу. Произошла резня»

Завал произошел во время масс-старта девушек на 10 км. Часть спортсменок, попавших в него, получила травмы.

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