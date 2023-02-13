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Но он также может обнаруживать ракеты и спутники

Но он также может обнаруживать ракеты и спутники

﻿﻿Китайские ученые опубликовали статью, в которой сообщают об исследованиях наземного квантового радара, способного обнаруживать даже небольшие космические объекты на расстоянии до 15 миллионов километров, что почти в 40 раз превышает орбиту Луны.

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