Бастрыкин поручил пресекать хищения при обеспечении лекарствами после жалоб граждан

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание по вопросам реагирования территориальных следственных органов на факты ненадлежащего обеспечения граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специальным питанием, сообщили в СК России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии