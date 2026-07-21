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Бастрыкин поручил пресекать хищения при обеспечении лекарствами после жалоб граждан

Бастрыкин поручил пресекать хищения при обеспечении лекарствами после жалоб граждан

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание по вопросам реагирования территориальных следственных органов на факты ненадлежащего обеспечения граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специальным питанием, сообщили в СК России.

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