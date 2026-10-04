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Царьград

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Франс Пресс: в фургоне с британскими номерами нашли тело и мигрантов

Франс Пресс: в фургоне с британскими номерами нашли тело и мигрантов

На севере Франции полиция нашла фургон с британскими номерами, в котором обнаружены тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением и около 10 нелегальных мигрантов.

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