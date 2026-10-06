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Дариус Эйкафф после разгрома от «Лейкерс»: «Нападение – не проблема, нам нужно научиться защищаться»

Разыгрывающий « Сакраменто » Дариус Эйкафф поделился мыслями после своего дебюта в НБА , который пришелся на крупное поражение от « Лейкерс » (103:127) в предсезонном матче.

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