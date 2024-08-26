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Сколько стоят цветы на 1 сентября в этом году?

Сколько стоят цветы на 1 сентября в этом году?

По подсчетам компании «Эвотор», стоимость букета увеличилась на 26% по сравнению с 2023-м. В чем причины подорожания? В августе стоимость праздничного букета на 1 сентября увеличилась более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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