Сколько стоят цветы на 1 сентября в этом году?

По подсчетам компании «Эвотор», стоимость букета увеличилась на 26% по сравнению с 2023-м. В чем причины подорожания? В августе стоимость праздничного букета на 1 сентября увеличилась более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.