СССР-Россия
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СССР-Россия

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«Кормите рыб, гады». Источники: Белоусов утопил колонну с румынскими наемниками – вся Одесса на ушах

«Кормите рыб, гады». Источники: Белоусов утопил колонну с румынскими наемниками – вся Одесса на ушах

Российские источники сообщили, что ночью 17 января по приказу главы Минобороны РФ Андрея Белоусова был нанесен необычный удар по Одесской области, в результате которого колонна с румынскими наемниками утонула.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Рыбки ещё хотят кушать. Просят добавки.
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17 час.
Надежда
Например, америкосов?)🤔
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6 час.
Silver Kont
Ну, как говорили раньше, &quot;в жопу ёбаные румыны&quot; едут не сколько воевать, а  больше мародёрничать, в стране нищета страшная...
Ответить
2 час.

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