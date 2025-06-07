Несмотря на яркие проявления антироссийских настроений и демонстративную помощь Украине, Великобритания имеет и другую сторону – промосковский бизнес и серьезное обеспечение поставок российских энергоносителей.
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