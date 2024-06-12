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Кухня и дом

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Почему холодный кофе — совсем не то же самое, что остывший, сколько в нем кофеина и почему лед — не всегда лучший способ охладить ваш кофе.

Почему холодный кофе — совсем не то же самое, что остывший, сколько в нем кофеина и почему лед — не всегда лучший способ охладить ваш кофе.

﻿﻿Фотографии Агробактерия Кофейные напитки со льдом стали популярной тенденцией в последние годы. Их можно увидеть не только в летнем меню любимой кофейни, но и в сортах на полках в отделах капсульного кофе супермаркетов.

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