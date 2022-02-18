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Юрист Ярмуш оценила идею разрешить МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище

Юрист Ярмуш оценила идею разрешить МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева о том, чтобы разрешить сотрудникам МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций.

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