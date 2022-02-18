Юрист Ярмуш оценила идею разрешить МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева о том, чтобы разрешить сотрудникам МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии