Юрист Ярмуш оценила идею разрешить МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева о том, чтобы разрешить сотрудникам МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций.