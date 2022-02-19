Мебель от литовского производителя, выпущенная в России

Мебель из натурального шпона отличается своими высокими качественными характеристиками. Она служит дольше изделий из массива дерева и выделяется своими прочностными признаками.
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