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Монреаль (ATP). Медведев попал в одну четверть с Шелтоном и Хачановым, Рублев – с Оже-Альяссимом

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Монреале, который начнется 2 августа. В верхней четверти сыграют Александр Зверев (1) и Тэйлор Фриц (7).

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