Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геленджику, заявила, что мир должен знать о преступлениях действующего режима в Киеве.
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