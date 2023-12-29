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The Moscow Post

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Рантье под сенью Дрозденко: Александр Соклаков и сила земли

Рантье под сенью Дрозденко: Александр Соклаков и сила земли

В Ленобласти очередной коррупционный скандал - возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Приозерского муниципального района, председателя комитета финансов МО Оксаны Кокоулиной.

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