Рантье под сенью Дрозденко: Александр Соклаков и сила земли

В Ленобласти очередной коррупционный скандал - возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Приозерского муниципального района, председателя комитета финансов МО Оксаны Кокоулиной.
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