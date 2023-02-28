ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 28.02.2023 день

Лавров: России удалось сорвать планы коллективного Запада изолировать и расчленить страну По прошествии года, на протяжении которого наша страна находилась и продолжает находиться под беспрецедентным экономическим давлением, становится очевидным, что США и их союзники не достигли В ходе открытия совещания представителей МИД в субъектах РФ, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия за последнее время расширила сотрудничество со многими государствами, тем самым сорвав планы коллективного Запада по изолированию и расчленению страны, пишет ТАСС.