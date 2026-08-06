Депутат Свищев: Ребенка можно зачислить в детский сад без прописки

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) заявил РИА Новости, что семьи с детьми, переехавшие в другой район или город, сохранили право на зачисление ребенка в детский сад без регистрации по новому месту жительства при наличии свободных мест в выбранном учреждении.