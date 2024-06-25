ВС России уничтожили из "Градов" позиции боевиков ВСУ на сватовском направлении

Скриншот видео Артрасчеты РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Запад" круглосуточно продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники и боевикам ВСУ на сватовском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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