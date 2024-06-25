РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    3.14здеж и провокация. 1500 контейнеров со  жратвой стоят на площадке в ГАЗЕ и их никто не забирает. Мастурбекам эта ...WP: голод грозит ...
  • Eduard
    Парковка причем?Очевидцы плакали ...
  • лина любимцева
    Этот "ИИ" внедряют сейчас в разные службы, ответов по телефону. НИ ОДИН ВОПРОС этот "ИИ" решить, по факту, не может. ...Новак заявил, что...

ВС России уничтожили из "Градов" позиции боевиков ВСУ на сватовском направлении

ВС России уничтожили из "Градов" позиции боевиков ВСУ на сватовском направлении

Скриншот видео Артрасчеты РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Запад" круглосуточно продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники и боевикам ВСУ на сватовском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх