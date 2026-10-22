Око Гора — древнеегипетский символ защиты, исцеления и царской власти. Все это знают. Менее известно другое: око Гора — это калькулятор.
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США оповестили Украину об ударе, но ракеты все равно поразили цели в Киеве
Американцы предупредили представителей киевского режима о ракетном ударе по их территории, но существенной помощи им это не оказало.
Сообщается, что по столице Украины вновь нанесли удар восемью гиперзвуковыми баллистическими ракетами РМ-48У, которые поразили ряд объектов, в том числе Трипольскую ТЭС.
При этом о какой-либо особой активности находящихся в Киеве средств противовоздушной обороны не сообщается. Информация о том, что страны НАТО не желают поставлять Украине ракеты в необходимых количествах к имеющимся у них комплексам MIM-104 Patriot, находит подтверждение.
Поэтому даже получение противником разведданных в настоящее время не играет значительной роли. В результате структурам враждебного государства остается лишь фиксировать попадания по военным и другим объектам, работающим в интересах ВСУ.
Спасибо за тему.