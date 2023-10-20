Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Владельцы могут не убирать летние веранды, которые не мешают пешеходам В Москве на этой неделе прошло заседание президиума правительства города, по итогам которого мэр столицы Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении мер поддержки владельцев летних веранд.
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