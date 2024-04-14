Заметка на полях непредвиденных последствий, или... не надо было красть российское бабло...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Главный, наверное, тезис из вчерашнего выступления Набиуллиной в Думе - фиксация ключевой ставки на порядочно высоком уровне для экономики терпима достаточно, чтобы спокойно держать ее, сколько необходимо для удушения инфляции.

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