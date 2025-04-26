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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Теренс Кроуфорд: «Флойд Мейвезер – величайший, он побил бы всех»

«Флойд Мейвезер. Он побил бы всех. Мне было бы очень тяжело против него», – сказал Теренс Кроуфорд. На счету Флойда Мейвезера 50 побед в профессиональном боксе (27 нокаутом) и ни одного поражения.

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