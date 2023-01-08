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Соболенко о том, чем выделяется 18-летняя Носкова: «Она нас не боится»

Арина Соболенко рассказала, чем ее впечатлила 18-летняя Линда Носкова, которую она обыграла в финале в Аделаиде – 6:3, 7:6(4).

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