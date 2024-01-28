Полковник СБУ Стариков: Россия обрушит фронт на Украине большим наступлением

Армия России подготовит большое наступление на нескольких направлениях, которое обрушит ВСУ. такое предположение сделал отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в беседе с изданием Politeka на YouTube-канале.
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