22 трогательных фото собак, которые преобразились после спасения

Чилиец Дэвид Фернандес спасает бездомных собак на улицах Сантьяго. Этот мужчина с добрым сердцем помогает собакам восстановиться и снова довериться людям — и на трансформации его подопечных невозможно смотреть без эмоций.
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