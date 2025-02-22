«Военная хроника»: США могут ограничить доступ ВСУ к Starlink

Вооружённые силы Украины рискуют потерять доступ к системе спутниковой связи Starlink компании SpaceX, которую возглавляет миллиардер, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск.
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