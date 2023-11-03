Албания сталкивается с массовым исходом врачей

Албания хочет остановить отток молодых врачей, приняв закон, который обяжет их работать в своей стране в течение двух-пяти лет после получения диплома под угрозой необходимости вернуть расходы на их обучение.
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