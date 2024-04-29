Катя Лель была вынуждена обратиться к психологу

Певица Катя Лель заявила, что видит вместо психолога инопланетянку. 49-летняя артистка Катя Лель призналась, что вот уже 12 лет не представляет свою жизнь без медитаций и дыхательных упражнений, сродни холотропному дыханию.
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