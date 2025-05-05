Шойгу заявил об опасности, исходящей от Запада: Готовят прямой конфликт

Секретарь Совбеза заявил о приготовлении коллективного Запада к прямому конфликту с Россией.Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности России, заявил о том, что коллективный Запад продолжает готовиться к прямому военному конфликту с нашей страной.
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