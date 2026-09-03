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Спички - не игрушка

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«Конец ЕС»: все решили без Брюсселя.

«Конец ЕС»: все решили без Брюсселя.

  Добро пожаловать в новый миропорядок  — Berliner Zeitung (Германия)   Новый мировой порядок без Европы? Почему ЕС теряет влияние в сфере безопасности и силовой политики.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вадим Лебедев
Вадим Лебедевизменено

ЕС сегодня, интересна пока она не сдулась совсем, пока ещё способна чем то торговать, что то покупать...  В плане политики уже не интересна и от неё болше вреда чем пользы. Клоуны которые сейчас правят в ЕС и Англии всех утомили своей несомастоятельностью и своими мантрами...  Её захватывают орды чужаков, которые не способны что то делать. - Это закат.

Профиль пользователя Арсен Ауезов
Арсен Ауезов

не знаю не знаю на Мой взгляд оскорблять человека из-за его фамилии это последнее дело, что Европа теряет Свои некогда очень серьёзные позиции и вес это случается со Всеми мировыми гегемонами и империями. У всего есть Своё начало и Свой конец и самое главное,чтобы не началась ядерная война и не пришёл конец всей жизни на Нашей планете и это было всегда м будет серьёзные державы всегда херами будут мериться и самое главное чтобы это всё пошло на общее людское благо:- посмотрим как растусуют мировую колоду и кому какая карта ляжет и Я считаю, что каждый должен переть за Свою землю и Родину до конца

Профиль пользователя SERGEY KOLKO
SERGEY KOLKO

У нас уже лопаты все источились, переломались - всё  Америку с Европой хороним, хроним хороним, хороним....А они как все вампиры- из гробов восстают :)))

Профиль пользователя Андрей Павлов
Андрей Павлов

"политика Китая — это не просто реакция на действия Вашингтона и не услуга Тегерану, а хладнокровное отстаивание собственных интересов". Нам бы так... Но увы, не тот строй и, соответственно, не тот лидер.