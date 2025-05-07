Пакистан сбил пять индийских истребителей в ходе ответных ударов

По меньшей мере восемь мирных жителей погибли, 35 получили ранения в результате индийских ударов Вооруженные силы Пакистана в ходе ответных ударов сбили пять истребителей ВВС Индии, беспилотник и уничтожили штаб бригады после того, как Индия нанесла ракетные удары по городам Пенджаба и Азад-Кашмира.