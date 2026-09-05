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Новости Тамбова

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Двух водителей подозревают в кражах товаров со склада Wildberries под Котовском

Двух водителей подозревают в кражах товаров со склада Wildberries под Котовском

Фото: нейросети Читайте также: Два подростка пострадали в столкновении Hyundai и Kia в Тамбове (вчера, 12:46) Девять жителей Тамбовской области отравились грибами (вчера, 11:37) В Рассказове уничтожили 772 килограмма дикорастущей конопли (вчера, 11:30) По версии полиции, мужчины вынесли продукции более чем на миллион рублей.

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