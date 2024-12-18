Губернатор и сенатор раскалывают отделение «Единой России»

Политические интриги в Иркутской области парализовали отделение «Единой России» в Братске: проигравший на скандальных выборах мэра-2024 полковник ФСБ Сергей Серебренников сохраняет влияние на местное отделение партии, не отдавая пост секретаря новому главе города.
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