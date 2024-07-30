Само не пройдет. 18 мифов о здоровье и лечении развенчали врачи

Правда ли, что сыпь у младенца, потому что мама «что-то съела», от мороженого можно заболеть, а головную боль лучше перетерпеть? «АиФ» пообщался с врачами и узнал самые распространенные заблуждения пациентов о здоровье и лечении.
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