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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Само не пройдет. 18 мифов о здоровье и лечении развенчали врачи

Правда ли, что сыпь у младенца, потому что мама «что-то съела», от мороженого можно заболеть, а головную боль лучше перетерпеть? «АиФ» пообщался с врачами и узнал самые распространенные заблуждения пациентов о здоровье и лечении.

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