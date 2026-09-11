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О торжестве справедливости, завистниках и планах на будущее: первое интервью Понасенкова после снятия статуса иноагента

О торжестве справедливости, завистниках и планах на будущее: первое интервью Понасенкова после снятия статуса иноагента

Историк также рассказал об итогах двух лет под ограничениямиМинюст исключил историка Евгения Понасенкова из реестра иноагентов «в связи с утратой признаков иностранного агента».

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