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Экологическая катастрофа наблюдается в Забайкалье

Экологическая катастрофа наблюдается в Забайкалье

Эконадзор Забайкалья взял пробы воды в реках Унда и Кия. Результаты показали чудовищное превышение нормы: на Унде в Шелопугинском округе — в 20 раз, в Балейском — в 60 раз.

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