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ГАЗ-44: плавающий грузовик из Советского Союза

ГАЗ-44: плавающий грузовик из Советского Союза

Эту машину не встретить в музеях и тем более в армейских подразделениях. В истории отечественной военной техники плавающий грузовик из Горького стал одним из образцов нового направления в автомобилестроении.

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