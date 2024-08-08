ГАЗ-44: плавающий грузовик из Советского Союза

Эту машину не встретить в музеях и тем более в армейских подразделениях. В истории отечественной военной техники плавающий грузовик из Горького стал одним из образцов нового направления в автомобилестроении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии