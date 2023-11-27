Настоящая измена. Либералы "отдали" Курилы Японии

151K прочитали Феноменальные новости приходят с полей деятельности либеральной оппозиции. Господа живут буквально-таки в параллельной Вселенной, где они вершат судьбы страны, подписывают от имени нас с вами международные соглашения и даже имеют целый альтернативный "российский парламент".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии