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Настоящая измена. Либералы "отдали" Курилы Японии

Настоящая измена. Либералы "отдали" Курилы Японии

151K прочитали Феноменальные новости приходят с полей деятельности либеральной оппозиции. Господа живут буквально-таки в параллельной Вселенной, где они вершат судьбы страны, подписывают от имени нас с вами международные соглашения и даже имеют целый альтернативный "российский парламент".

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Jubar
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