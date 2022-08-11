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Вальверде о победе «Реала» в Суперкубке Европы: «Такое начало – это всегда прекрасно. Надо продолжать в том же духе»

Федерико Вальверде высказался после матча за Суперкубок Европы с «Айнтрахтом» (2:0). «Мы так рады! Мы здорово начали матч, блестяще сыграли и в атаке, и в обороне.

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