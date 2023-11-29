Китайцы купят в Тюмени зерно, нефтехимию и инструмент для бурения

В Тюменскую область в рамках бизнес-миссии прибыла делегация из Китая. Основная цель восточных предпринимателей — найти поставщиков сельхозпродукции, инструментов для бурения и нефтепромысловых химикатов, сообщает в telegram-канале торгово-промышленная палата Тюменской области.
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