В России предложили ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям

В России могут ввести акцизы в 20% на чипсы и запретить их продажу детям. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на письмо главы Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова председателю правительства Михаилу Мишустину.
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