В России предложили ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям

В России могут ввести акцизы в 20% на чипсы и запретить их продажу детям. Об этом пишет издание "‎Известия" со ссылкой на письмо главы Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова председателю правительства Михаилу Мишустину.