Пострадавший от рук 15-летнего школьника в хуторе Красный Десант находится в тяжелом состоянии

Пенсионера прооперировали в больнице Таганрога и ввели в медикаментозный сон.Пожилому мужчине, которому досталось пять ножевых ранений во время трагедии в школе хутора Красный Десант, провели экстренную операцию в городской больнице города Таганрог.
Пенсионера прооперировали в больнице Таганрога и ввели в медикаментозный сон.Пожилому мужчине, которому досталось пять ножевых ранений во время трагедии в школе хутора Красный Десант, провели экстренную операцию в городской больнице города Таганрог.
Свежие комментарии