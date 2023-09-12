Царьград

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Пострадавший от рук 15-летнего школьника в хуторе Красный Десант находится в тяжелом состоянии

Пострадавший от рук 15-летнего школьника в хуторе Красный Десант находится в тяжелом состоянии

Пенсионера прооперировали в больнице Таганрога и ввели в медикаментозный сон.Пожилому мужчине, которому досталось пять ножевых ранений во время трагедии в школе хутора Красный Десант, провели экстренную операцию в городской больнице города Таганрог.

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