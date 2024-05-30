Что такое ноотропы и действительно ли они укрепят ваш мозг

Человечество уже давно ищет «волшебный эликсир», что сделает нас умнее, улучшит внимание и память. К примеру, отмечают профессора из Университета Канберры Ненад Наумовски и Эндрю Маккьюн, а также кандидат наук Аманда Булман, традиционная китайская медицина уже тысячелетия назад использовалась для улучшения когнитивных функций.
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