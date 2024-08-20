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"Грузинская мечта" намерена запретить партию Саакашвили при победе на выборах

"Грузинская мечта" намерена запретить партию Саакашвили при победе на выборах

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" намерена объявить оппозиционную партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной в случае сохранения большинства в парламенте на предстоящих в октябре выборах.

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