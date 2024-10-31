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Ролдугин выступил с симфоническим оркестром Башкортостана в Уфе

Ролдугин выступил с симфоническим оркестром Башкортостана в Уфе

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Одно из заметных культурных событий состоялось в Уфе – на сцене главного концертного зала "Башкортостан" выступил народный артист России и художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин с симфоническим оркестром республики.

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