Ролдугин выступил с симфоническим оркестром Башкортостана в Уфе

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Одно из заметных культурных событий состоялось в Уфе – на сцене главного концертного зала "Башкортостан" выступил народный артист России и художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин с симфоническим оркестром республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии