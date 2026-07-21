Тосунян объяснил, почему россияне больше доверяют безналичным деньгам

Безналичные расчеты стали для россиян более привычным и надежным способом оплаты, чем наличные деньги, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» академик РАН, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
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