Московские школьники получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике

Учащиеся столичных школ завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике. Золото получила ученица школы Центра педагогического мастерства, серебро завоевали учащиеся школы № 179, № 1568 имени Пабло Неруды и лицея "Вторая школа".
Учащиеся столичных школ завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике. Золото получила ученица школы Центра педагогического мастерства, серебро завоевали учащиеся школы № 179, № 1568 имени Пабло Неруды и лицея "Вторая школа".
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