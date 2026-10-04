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Шилов, Джексон и Арнаутов возвращаются: что стало с главными героями «Ментовских войн» и их актёрами

Шилов, Джексон и Арнаутов возвращаются: что стало с главными героями «Ментовских войн» и их актёрами

11 сезонов и пять спин-оффов «Ментовских войн» держали зрителей в напряжении почти 13 лет, а после финала 2018 года поклонники так и не отпустили любимых героев.

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