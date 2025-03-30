«Пакет нужен?»: фраза, которую мы слышим ежедневно на кассе магазина

Походы по магазинам стали неотъемлемой частью жизни любого современного человека, поэтому все мы время от времени сталкиваемся с одними и теми же ситуациями - к примеру, когда продавец на кассе предлагает вам купить пакет, даже если покупка вполне может уместиться в карман.