«Пакет нужен?»: фраза, которую мы слышим ежедневно на кассе магазина

Походы по магазинам стали неотъемлемой частью жизни любого современного человека, поэтому все мы время от времени сталкиваемся с одними и теми же ситуациями - к примеру, когда продавец на кассе предлагает вам купить пакет, даже если покупка вполне может уместиться в карман.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии